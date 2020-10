Torino, Giampaolo si gioca la fiducia: ci sono già i primi nomi di possibili sostituti

"Giampaolo si gioca già la fiducia", scrive Tuttosport, stamani in edicola. Il quotidiano si sofferma sulla posizione del tecnico del Torino, che da domani al Crotone dovrà affrontare quattro partite più la Coppa per tirarsi su e non affondare. Le prime voci su un possibile avvicendamento in panchina sono già iniziate, con Donadoni e Nicola come possibili sostituti, senza scordarsi la variabile Longo.