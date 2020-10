Torino, Giampaolo su Verdi: "Ultimamente l'ho visto meglio. Deve essere determinante"

Il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, nella sua intervista alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, ha parlato anche di Simone Verdi: Tutti gli attaccanti devono aggiungere qualità, senza quella non vai da nessuna parte. È un giocatore affidabile che potrebbe giocare dall’inizio o no, lo vedrò domani. Contro il Cagliari ha avuto un rigore in movimento, le situazioni e le opportunità capitano sempre. L’ho visto meglio ultimamente, deve essere un giocatore determinante per il Toro".