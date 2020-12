Torino, Giampaolo torna sul derby: "Perso per dettagli, non per i cambi. Sennò è un casino"

vedi letture

“Abbiamo perso per dettagli, lo confermo, e faccio riferimento anche al valore della Juve”. Nella conferenza stampa di oggi, Marco Giampaolo è tornato sul derby perso dal suo Torino contro la Juventus: “Ma loro il primo tiro lo hanno fatto nel primo tempo, poi solo la deviazione di Lyanco e dopo i due gol. I cambi? In panchina avevo tre difensori per tre difensori, quindi a meno che non si faccia male qualcuno è inutile. Poi due con il post-Covid senza allenamento, Vojvoda e Gojak, e Lukic aveva fatto solo un allenamento. E poi avevo Bonazzoli, Edera e Vianni, le sostituzioni al Toro erano o Bonazzoli o Lukic, con punto interrogativo, o Segre, ma per caratteristiche non è un cambio in grado di spostare equilibri offensivo ma è di contenimento. Da quel punto di vista, sgombriamo il campo. Lukic ha fatto l’attaccante con il Sassuolo e con la Lazio, e aveva segnato, quindi non abbiamo perso per il cambio: e meno male, se si perde per i cambi è un casino”.

Qui la conferenza stampa integrale di Giampaolo.