Torino, Giampaolo vuole Torreira: il tecnico granata chiama il centrocampista

vedi letture

Possibile ritorno in Italia per Lucas Torreira. Il centrocampista dell’Arsenal non ha mai nascosto la volontà di tornare nel nostro campionato con Lazio, Roma, Fiorentina e Torino interessate. Secondo quanta riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista uruguaiano è la prima scelta del neo tecnico granata il quale avrebbe telefonato al suo ex calciatore ai tempi della Sampdoria.