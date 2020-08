Torino, Giampolo: "C'è tanto entusiasmo, buono l'impatto dei nuovi giocatori"

Dopo la vittoria conquistata in amichevole contro il Novara, il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha fatto il punto sul lavoro di questi giorni: "Tanto entusiasmo, voglia di lavorare, non abbiamo perso un allenamento. Molti di loro si conoscevano già ma io non conoscevo loro. Devo dire che sono stati bravi, abbiamo ancora tanto lavoro da fare, dobbiamo essere sempre sul pezzo perché sarà determinante", ha detto a Torino Channel. "In dieci giorni abbiamo fatto tante cose, per i particolari ci vorrà tempo. Dei tre nuovi, due li conoscevo già, sono giocatori affidabili, e il terzo è stato seguito per tanto tempo. Ha voglia di imparare, chiede, si confronta, quindi l'impatto è buono. E il Filadelfia? Per me è uno stadio di città come se fosse in periferia nel senso che è perfettamente inserito nel suo contesto. Rappresenta la storia e tutto la possono respirare, un motivo di appartenenza, riconoscersi in certo valori. Per me è un piacere e penso che lo sentano anche i calciatori. Vojvoda lo ha detto, ci ha scelto per la storia", ha aggiunto il tecnico.