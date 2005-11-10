Torino, Gineitis: "Possiamo fare bene anche contro il Napoli, oggi lo dimostreremo"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:22Serie A
autore Marco Pieracci
21.11.2026 20:22Serie A
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Gvidas Gineitis, centrocampista lituano del Torino, è stato intervistato dai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida sul campo del Torino: "Nello spogliatoio c'è aria positiva, vogliamo fare meglio e andiamo in campo per dare il massimo. Il Napoli ha giocatori forti, ma anche noi possiamo fare bene e oggi lo dimostreremo".
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