Torino, gli allenamenti ai tempi del coronavirus: ecco la #plankchallenge

vedi letture

Chiusi in casa, perché altro non si può fare. Anche i giocatori del Toro sono rinchiusi nelle rispettive abitazioni: lo impone il decreto firmato dal premier Conte per contrastare l’emergenza coronavirus. E anche il Fila è chiuso, i lucchetti piazzati mercoledì non sono ancora stati rimossi. Oggi sarà il terzo giorno senza allenamenti, e chissà quando verrà riaperto, visto che al momento a Belotti e compagni non sono arrivate nuove comunicazioni. Un messaggio, però, Longo e il suo staff hanno voluto recapitarlo: un programma di allenamento personalizzato da fare a casa, per cercare di mantenersi in forma e farsi trovare il più pronti possibile quando si tornerà a correre in campo. Oltre a una dieta sana ed equilibrata, ovviamente, bisogna anche svolgere degli esercizi quotidiani. E tanti giocatori hanno deciso di farlo con il sorriso.

Plank challenge - Sui profili Instagram dei calciatori del Toro non si parla d’altro: la catena social ha raggiunto diversi granata, il nome della sfida è “#plankchallenge”. Nella “lista dei compiti” consegnata da Longo, infatti, c’è anche il plank, una posizione che permette di tonificare gran parte dei muscoli del corpo. E i giocatori hanno trovato tanti modi alternativi per fare l’esercizio, aumentando anche i carichi di lavoro. Come Rosati e Rincon, i quali si sono messi sulla schiena rispettivamente i due figli e la moglie Karina. Ancora più singolari, invece, Millico e De Silvestri: il primo con due poggiapiedi, il secondo con l’asse da stiro. Per Izzo, invece, esercizio classico, con ben in mostra i tatuaggi disegnati sul corpo. Un po’ come il Gallo Belotti, il quale a sua volta ha nominato il canterano. Al Toro ci si allena, distanti ma uniti: proprio come ci hanno insegnato a stare in questi giorni di emergenza.