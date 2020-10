Torino, Gojak nota positiva tra i nazionali

Oltre e Belotti e Linetty, impegnati con minutaglie differenti nella sfida tra Italia e Polonia, gli impegni con le nazionali portano altre indicazioni utili a Marco Giampaolo. Un esempio concreto è quello legato a Gojak. Il bosniaco si è confermato tra i principali punti di forza della sua Bosnia anche nella gara che ha visto i suoi connazionali fronteggiare l’Olanda: un match terminato con un pareggio a reti inviolate ma che ha comunque messo in luce le qualità del neo acquisto di Davide Vagnati. Prestazione confortante tanto per dinamismo quanto per duttilità, vista la dimestichezza con la quale si è destreggiato prima da esterno poi in una posizione più centrale. Cresce la curiosità per vederne le qualità affinate dai dettami tattici del tecnico del Torino. Tra gli altri granata impegnati, un tempo su buoni livelli per Lukic nella gara tra Serbia e Ungheria. Solo panchina per Vojvoda e Ujkani non impegnati dal ct del Kosovo contro la Slovenia.