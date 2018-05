Torino, granata d'orgoglio: frenato il Napoli al San Paolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Toro d’orgoglio. Senza più chiedere niente alla classifica, sì, ma con l’ambizione di capire già quale sia la lunghezza da colmare: contro una grande (ma meno grande del solito), il Torino fa la sua partita ordinata ma sagace, ottenendo un nobilissimo pari al San Paolo. In rimonta, cancellando la figuraccia maturata lo scorso anno proprio a Fuorigrotta. Un pareggio (2-2) che per il Napoli vuol dire scudetto sfumato, e soprattutto titolo alla Juventus che dovrà conquistare un solo punto nelle ultime due gare, forte anche di una differenza reti nettamente a favore rispetto ai partenopei.

TORO COME IL NAPOLI? - Un secondo posto, una Coppa Italia vinta e un quarto di finale in Champions sfumato di un soffio: il Napoli per tornare ai vertici ci ha messo quattro anni, quelli che Walter Mazzarri ha trascorso sotto il Vesuvio. "Qui ci sono stati una serie di parametri che sono andati nel verso giusto - confessa il tecnico granata in conferenza, parlando della sua esperienza a Napoli - devono funzionare tante cose. Non si può fare questo confronto, al Napoli andò così. Al Torino questi quattro mesi sono stati importanti per partire avvantaggiati in ottica futura, poi serve un connubio vincente. Tutte le componenti devono essere unite, serve questo. La piazza granata è storica, importante. Il calcio oggi è cambiato, è molto più industrializzato. Ma la piazza affascina, al Torino voglio dare tutto me stesso come feci a Napoli".