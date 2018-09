Torino, granata imbufaliti. Mazzarri: "Giocato su un campo di patate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Parlo di calcio, non di arbitri. Il Torino ha dominato e meritato di vincere in un campo di patate. Siamo stati poi sfortunati e basta, non dico altro". Amaro quanto perentorio il commento di Walter Mazzarri nel post di Udinese-Torino, match pareggiato 1-1 in Friuli. Un punto a testa ma con non poche polemiche per un gol (ingiustamente) annullato a Berenguer per un fuorigioco fischiato da Valeri prima che la palla entrasse in rete. Non potendo, quindi, utilizzare i monitor per correggere l'errore. "Abbiamo fatto una grande partita in un campo di patate - ha ribadito il tecnico di San Vincenzo in conferenza stampa -. Non siamo stati perfetti nell'ultimo passaggio anche per quel motivo lì, meritavamo di stravincere. Questo Torino ha giocato male solo il primo tempo contro l’Inter, poi si è riscatto nel secondo. Questa squadra avrebbe meritato dal punto di vista del gioco tre o quattro punti in più in classifica".