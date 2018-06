Torino, granata in azzurro: Sirigu tra i migliori, formidabile su Thauvin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incassa tre reti dalla Francia dei marziani, ma ne evita altrettante sfoderando il meglio del suo repertorio sull'acrobazia di Thauvin. Incolpevole sui primi due gol, meno sull'ultimo, Salvatore Sirigu anche tra i pali azzurri conferma il suo buon momento di forma. La giovane Italia di Mancini può ringraziare l'estremo difensore granata, che ha il merito di rendere meno pesante il parziale contro la squadra di Deschamps, già in versione Mondiale. Sulla prima rete francese l'ex Psg è reattivo su Mbappé ma è incerto nell'uscita: non può nulla, poi, sulla ribattuta di Umtiti. Intuisce ma non neutralizza il sinistro di Griezmann dal dischetto, che segna il terzo gol. Da rivedere il piazzamento sul destro a giro di Dembélé, al netto dell'incredibile prodezza dell'attaccante del Barcellona. Il suo ritorno in Nazionale coincide con il ritorno in Francia sul campo dell'Allianz Riviera di Nizza: l'ultima volta in azzurro due anni fa, quando difendeva i pali del Paris Saint-Germain. Tra i granata azzurri c'è anche posto per Belotti, che entra nel finale di una partita ormai chiusa. Il Torino intanto prepara il rinnovo promesso al suo portiere (attualmente in scadenza nel 2019), allontanando le voci che lo vorrebbero al Napoli dal suo ex allenatore Ancelotti.