Jacopo Segre, centrocampista 22enne di proprietà del Torino ma in prestito al Venezia, sta disputando un'ottima stagione con i Lagunari, tanto da spingere i granata ad aver avviato la trattativa per il rinnovo dell'accordo in scadenza nel giugno del 2022. Primi contatti con il suo agente Pagliari, con il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Milan, pronto ad allungare per altri due anni. A riportarlo è Il Corriere di Torino.