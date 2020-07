Torino-Hellas Verona 1-1, le pagelle: Zaza croce e delizia, Borini inesauribile

TORINO-HELLAS VERONA 1-1 - 56' Borini rig., 67' Zaza

TORINO

Sirigu 6 - Non deve compiere parate paricolarmente difficili, ma si fa trovare sempre pronto. Superato solamente da un calcio di rigore.

De Silvestri sv - Si fa male alla spalla, la sua partita dura pochissimo. (Dal 14' Aina 5.5 - Fatica ad entrare in partita e Lazovic quando lo punta riesce spesso ad affondare).

Lyanco 6.5 - Era in dubbio ma l'indisponibilità di Izzo lo porta a stringere i denti. E gioca con personalità e sicurezza, chiudendo alle offensive avversarie. (Dal 66' Berenguer 6 - Entra e dà più dinamismo. Approfitta dell'inerzia in favore dei granata rendendosi pericoloso).

Nkoulou 5.5 - Macchia la sua prestazione concedendo il rigore dell'illusorio vantaggio scaligero. La sua presenza e quella di Lyanco bastavano, e avanzavano, a fermare Borini. Alza il gomito e fa il patatrac.

Bremer 6.5 - Si immola evitando nei primi minuti un gol facile a Verre. Chiude bene gli spazi, gioca senza sbavature.

Verdi 5.5 - Qualche lancio notevole ma gioca lontano dalla porta e fatica a incidere. Finale in crescendo ma è troppo a intermittenza.

Meite 6 - Fa legna in mezzo, schermando davanti alla difesa. Molti i duelli vinti, ma non chiedetegli di impostare l'azione.

Rincon 6 - Nel vivo del gioco granata, è bravissimo sulle palle alte e nei ripiegamenti mentre pecca un po' di precisione nei suggerimenti.

Ansaldi 6.5 - Piede delicato, serve un pallone splendido finalizzato da Zaza. Prende coraggio e gusto, stavolta non trova i compagni ugualmente abili a raccogliere i suoi suggerimenti.

Zaza 6.5 - Mai pericoloso, si nota giusto per un'ammonizione nella ripresa. Questo nella prima ora di gioco. Poi un'incornata da vero ariete toglie il Torino dai guai e cancella con un colpo di spugna tutto.

Belotti 5.5 - Pochi palloni giocabili e quelli che arrivano lo trovano troppo defilato. Nel finale ha un paio di chances non finalizzate.



HELLAS VERONA

Silvestri 6 - Poco impegnato, non può nulla sul colpo di testa di Zaza.

Rrahmani 6.5 - Difensore interessante, riesce a tenere a bada Belotti anche eventualmente immolandosi.

Gunter 5 - Perde in marcatura Zaza che gli prende il tempo e segna sotto il suo naso.

Empereur 6.5 - Il Toro cala un trio d'attacco non da poco, eppure non concede quasi nulla chiudendo bene gli spazi.

Faraoni 6.5 - È una delle immagini simbolo dell'Hellas. Esterno di grande corsa e un piede che sforna traversoni invitanti.

Pessina 6 - Meglio nel primo tempo quando i suoi inserimenti sono frequenti. Cala nella ripresa arretrando come la squadra una volta passati in vantaggio.

Veloso 5.5 - Qualche pallone perso di troppo, non è da un giocatore della sua classe. Per sua fortuna c'è poco in palio e gli avversari non sempre ne approfittano.

Lazovic 6.5 - La sua velocità mette in difficoltò Ola Aina arrivando in più di un'occsaione ad affondare in area avversaria. Generoso, serve palloni che meriterebbero sorte migliore. (Dal 79' Dimarco sv).

Borini 6.5 - Uomo partita. Si procura e trasforma il calcio di rigore. E prima si distingue per le sue incursioni e i ripiegamenti. Inesauribile, nonostante la sua ultima presenza da titolare fosse datata 1° luglio. (Dal 79' Stepinski sv).

Verre 5.5 - Ha l'occasione per sbloccare la partita, si dimostra poco freddo. Poco pericoloso. (Dal 51' Eysseric 5.5 - Incide poco, la spinta dell'Hellas si esaurisce da lì a qualche minuto).

Salcedo 6 - Sbaglia qualche pallone ed è leggerino davanti. Ma ha numeri interessanti. (Dal 64' Zaccagni 6 - Ha buone intuizioni in un momento in cui è il Toro a fare la partita).

Allenatore Ivan Juric 6 - Nonostante non ci sia niente in palio il suo Verona fa la partita per un'ora. Poi la tensione cala.