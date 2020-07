Torino-Hellas Verona 1-1. Un pari che ai granata non serve: zona retrocessione a 6 punti

TORINO-HELLAS VERONA 1-1 - 56' Borini rig., 67' Zaza

Un pareggio, quello fra Torino e Verona che serve a poco. Soprattutto ai granata che speravano di chiudere definitivamente il discorso salvezza e vivere in tranquillità un finale di una stagione decisamente negativa. Il Verona aveva poco da dire a un campionato bellissimo, ben giocato e che per buona parte della stagione l'ha visto persino sognare l'Europa. 1-1 all'Olimpico Grande Torino, risultato in fondo giusto dopo una buona parte di gara di marca veronese a cui è seguita la reazione dei padrini di casa.

TRIDENTE IMPORTANTE PER LONGO, MA POCO EFFICACE - Longo si gioca il tridente pesante Verdi-Belotti-Zaza; Juric, fresco di rinnovo fino al 2023 conferma Salcedo, affiancato da Borini e Verre. Nonostante siano i granata ad avere ancora un obiettivo da raggiungere è l'Hellas che fa la partita. Non bellissima, in verità e nonostante gli scaligeri abbiano il pallino del gioco Sirigu non deve compiere interventi troppo complicati. L'occasione più importante della prima frazione di gara è al 18' quando Verre ha un rigore in movimento che viene però smorzato da Bremer e viene neutralizzato. Il Torino fatica anche solo a rendersi pericoloso: Silvestri è praticamente inoperoso fino al 43' quando pasticcia su un traversone e regala un calcio d'angolo. Per il resto Verdi gioca troppo indietro e a parte qualche buon lancio fatica a innescare gli attaccanti: Zaza non pervenuto, Belotti troppo defilato.

BORINI CHIAMA, ZAZA RISPONDE - E mentre da Lecce e Genova arrivano notizie poco incoraggianti, il Toro decide di complicarsi ulteriormente la vita regalando un calcio di rigore. Borini entra in area di rigore ma è di fatto chiuso da Lyanco e Nkoulou. Il francese, però, alza troppo il gomito e colpisce l'ex milanista. Dopo aver consultato il VAR l'arbitro Valeri assegna la massima punizione che lo stesso Borini al 56' trasforma, spiazzando Sirigu e trovando la sua terza rete in campionato. Un motto d'orgoglio per il Toro, che se non altro si sveglia il giusto da trovare il pari: cross dalla sinistra di un Ansaldi lasciato troppo libero, Zaza è perfetto nello stacco e supera Silvestri. L'argentino ci prende gusto e prova con le stesse modalità a mandare in rete una maglia granata, inutilmente. Anche Belotti nel finale si sveglia, ma trova Rrahmani bravo a immolarsi. E nel finale trova la traversa. Il Lecce intanto vince la partita e anche il Genoa fa suo il derby. La serata che doveva sancire la salvezza dei granata invece vede gli uomini di Longo avvicinarsi sensibilmente alla zona retrocessione. Sei punti, quando ci sono ancora tre partite da giocare, sono un margine abbastanza rassicurante. E il discorso può essere chiuso domenica, a Ferrara, contro una SPAL che ha già ammainato bandiera bianca.