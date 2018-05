Torino, i conti tornano: mercato di prima fascia per puntare all'Europa

Il Torino si scopre più ricco grazie alla virtuosa gestione degli ultimi anni. Così scrive La Stampa oggi in edicola, che fa i conti in tasca alla società di Urbano Cairo. Il club granata ha fatto segnare 37,2 milioni di utili e 71,2 milioni di plusvalenze: cifre straordinarie, che possono rappresentare un via libera sul mercato senza l'obbligo di pensare alle cessioni. L'obiettivo è quello di dare l'assalto all'Europa e il ds Petrachi è al lavoro su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri: il viaggio in Sudamerica per il difensore brasiliano Verissimo e la punta argentina Vargas sta per chiudersi positivamente, poi sarà la volta del centrocampo, dove si punta il tedesco Barkok dell'Eintracht ed Alberto Grassi. Infine l'attacco: la permanenza di Belotti è sempre in dubbio, così come non dovrebbe restare Niang, che verrà riscattato per essere ceduto. C'è stata l'accelerata per Simone Zaza, per cui il Valencia chiede 14 milioni.