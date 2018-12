Torino, i convocati per l'empoli. Sirigu e Djidji non ce la fanno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente da fare per Sirigu. Il portiere del Torino non è riuscito a recuperare per la gara con l'Empoli. Out anche Djidji per un trauma contusivo alla coscia sinistra. ecco i convocati:

Portieri: Gemello, Ichazo, Rosati

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Lyanco, Moretti, Nkoulou

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meité, Parigini, Rincon, Soriano

Attaccanti: Belotti, Damascan, Edera, Iago Falqué, Zaza.