Torino, i dolori del giovane Ljajic. Che non partirà a gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, nonostante gli screzi con Mihajlovic e i movimenti del suo entourage, soprattutto in direzione Napoli, Adem Ljajic non lascerà i granata nel corso del mese di gennaio. Il giocatore resterà fino a giugno e poi, in base anche al futuro del tecnico, verrà deciso il da farsi. A questo punto è più che probabile che il trequartista serbo possa essere ceduto solo eventualmente dopo il Mondiale in Russia.