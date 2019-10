Torino, i dubbi di Mazzarri: tridente e ballottaggi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fiducia in Mazzarri, ma ora è tempo di raccogliere. In casa Torino si attende con ansia la ripresa delle ostilità in campionato, anche a fronte di un cliente complicato come il Cagliari di Maran. Del resto, le difficoltà dei granata si sono palesate contro formazioni apparentemente meno strutturate dal punto di vista tecnico, mentre negli impegni potenzialmente più complicati i piemontesi hanno saputo mostrare quel carattere indispensabile per santificare lo stemma che difendono. Ed allora la gara di questo weekend cade con un tempismo invidiabile, e potrebbe spingere il tecnico Mazzarri a delle scelte più improntate alla ricerca del possesso del pallino del gioco. In avanti la possibilità più concreta si descrive nell’ipotesi di un tridente Verdi-Belotti-Iago Falque, mentre a centrocampo il ballottaggio è legato alla scelta di uno tra Laxalt e De Silvestri. Dietro conferme per Nkoulou e Lyanco, mentre potrebbe riposare per un turno Izzo con la conseguente scelta di Djidji dal primo minuto.