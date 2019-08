Torino, i frutti della strategia dell'attesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo avere inseguito a lungo Simone Verdi, il Torino valuta le opzioni alternative offerte dal mercato europeo e rivolge la sua attenzione al profilo di Francois Kamano. L'esterno in uscita dal Bordeaux stuzzica i granata anche al netto di qualche intemperanza di troppo, ed ha doti di imprevedibilità e qualità che potrebbero rappresentare un valore aggiunto per il gioco di Walter Mazzarri. Contestualmente a questa operazione, i granata stanno spingendo con forza anche per Diego Laxalt. La mancata fumata bianca tra Milan e Atalanta ha consentito a Bava un tempestivo inserimento che potrebbe far fruttare la strategia dell'attesa sin qui perpetrata dal club di Urbano Cairo. Ora è tempo di passare al raccolto.