Torino, i gioielli di Cairo vanno di moda in Premier

Il Torino va di moda in Premier League. Questa è l’indicazione che emerge in maniera piuttosto eloquente osservando le tante manifestazioni di interesse che stanno riguardano i calciatori granata da parte dei club d’Oltre Manica. Presto per cercare di vaticinare se si possa andare oltre, ma di certo l’indicazione è che alcuni club del campionato più competitivo del Vecchio Continente stiano lavorando per farsi trovare pronti nella corsa ai gioielli di proprietà di Urbano Cairo. Nonostante l’annata complicata vissuta dai granata infatti, non mancano profili che stanno accendendo voci di mercato in serie rispetto alla loro futura destinazione. Si parte dal Gallo Belotti, per il quale non è ovviamente da escludere una permanenza a lungo termine nella città della Mole, ma che nel frattempo piace parecchio all’Everton di Carlo Ancelotti oltre che a diverse squadre del nostro paese. Sempre i Toffees, assieme al West Ham, sono tra le società che vengono accostate all’ex Chelsea Ola Aina, riscattato meno di dodici mesi fa da parte del Torino proprio dai Blues. In Inghilterra non mancano nemmeno gli estimatori di Salvatore Sirigu, per il quale sarebbe opportuno discutere nel più breve tempo possibile l’ipotesi di un rinnovo che lo blindi ai colori granata, mente per Armando Izzo il discorso era stato intrapreso già a gennaio salvo poi interrompersi in maniera brusca. In mezzo il cambio di agente, l’interesse di top club di casa nostra come l’Inter di Conte, e la possibilità concreta di cambiare aria a fine stagione. In Premier League, tanto per cambiare, gli estimatori non mancherebbero di certo.