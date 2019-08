Torino, i giorni di fuoco sono arrivati: tra campo e mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre prosegue il muro contro muro, condito da dichiarazioni più che eloquenti da parte del tecnico Mazzarri, contro N’Koulou, il Torino si prepara a vivere i giorni più importanti della sua estate. In primo luogo per l’aspetto legato al rettangolo verde, poiché la sfida in trasferta contro il Wolverhampton offrirà da un lato lo stimolo di portare a casa con un’impresa la qualificazione all’Europa League, ma dall’altro anche il rischio di un contraccolpo qualora la rimonta non si dovesse concretizzare. In seguito sarà tempo di mercato, con i rinforzi tanto attesi che dovrebbero aggiungersi alla rosa del tecnico di San Vincenzo per fornire nuova linfa alle sue idee tattiche. Ed allora spazio a Laxalt, dopo il naufragio della trattativa con l’Atalanta, ma anche attenzione a Kamano che da almeno tre giorni si è tramutato nel profilo più caldo in chiave Torino. Tornando alla stretta attualità, Mazzarri dovrà fare a meno anche di Ansaldi nel suo presumibile 3-4-3, con la conferma di Bonifazi dal primo minuto e la scelta di affidare a Berenguer il compito di supportare Zaza e Belotti in avanti.