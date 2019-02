© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell’ultimo giorno di mercato il Torino ha scommesso sul talento di Wilfried Stephane Singo e di Emin Ghazoini: ieri mattina il d.s. Petrachi ha perfezionato l’acquisto di Singo dal Denguélé a titolo definitivo. Si tratta di un difensore centrale ivoriano (piede destro), classe Duemila, di grande interesse: negli ultimi anni ha fatto parte delle nazionali Under 20 e 21 della Costa d’Avorio. A Torino entrerà a far parte del gruppo della Primavera e si allenerà con Mazzarri. In serata, il direttore del vivaio Bava ha piazzato il colpo last-minute soffiando l’esterno basso 2001 Emin Ghazoini a una folta concorrenza (tra cui Milan e Roma): affare chiuso con il Frosinone in prestito biennale con diritto di riscatto. Ghazoini è il capitano del Marocco U20. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.