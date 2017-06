Torino, i granata aspettano la risposta del Barça per Vermaelen

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si muove il mercato dei difensori del Torino. I granata, scrive Tuttosport, sono pronti all'affondo per Gabriel Paletta del Milan ma aspettano prima risposte da Barcellona per Thomas Vermaelen per capire se i blaugrana contribuiranno allo stipendio da oltre 3 milioni all'anno. Piace, poi, anche Cristian Zapata del Milan oltre a Lorenzo Tonelli del Napoli.