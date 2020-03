Torino, i lavori procedono. Occhi sul dopo Sirigu

In un mondo del calcio italiano che si divide tra chi ha deciso di sospendere le attività in attesa di tempi migliori, e chi invece prosegue il lavoro quotidiano, il Torino di Moreno Longo si iscrive con fermezza al secondo gruppo di squadre. I granata stanno intensificando il ritmo degli allenamenti per farsi trovare pronti una volta che l’allarme sarà passato e, nonostante le difficoltà di classifica, le uniche preoccupazioni saranno rivolte ad abbandonare la zona retrocessione centrando i primi punti di questo sciagurato 2020. Anche ieri è stata una giornata contraddistinta da una doppia seduta, atletica e tecnica, con l’obiettivo di ristrutturare la forma fisica del gruppo e di innescare quei meccanismi che dovranno cercare di rivoluzionare i risultati alla ripresa delle ostilità. In questo contesto, ad ogni modo, non mancano le indiscrezioni legate al mercato. A tenere banco è soprattutto la questione portiere, perché Sirigu è tra gli estremi difensori maggiormente corteggiati, e perché non mancano riferimenti ad i nomi dei possibili sostituti a partire dall’ex baby prodigio dell’Udinese Scuffet in cerca di una sfida che ne possa rilanciare il talento dopo troppe stagioni trascorse in attesa di un’esplosione che ancora non si è verificata. Ora l’anno di grazia vissuto in Liguria con la maglia dello Spezia può rappresentare il trampolino giusto per i palcoscenici più importanti, ed il Torino monitora con grande attenzione ogni sviluppo. Se ne riparlerà.