Torino, i movimenti in difesa: chi può uscire e chi piace in entrata

Il forte interesse di numerosi club importanti nei confronti dei difensori del Torino, sta aprendo a possibilità in entrata in quel reparto per il club granata. Non è un mistero, per esempio, che Armando Izzo sia apprezzato dall’Inter in Italia e da società di Premier League all’estero, e che anche per Lyanco ci siano diverse pretendenti pronte a presentare offerte ad Urbano Cairo. Di conseguenza vengono valutate piste in entrata potenzialmente interessanti e di valore come quella legata al brasiliano Jemerson. Il ventisettenne del Monaco vedrà il suo contratto con il club del principato esaurirsi al termine della stagione in corso, ed il Torino è una delle pretendenti più accreditate per farlo proprio. Un’asse con la Ligue1 che ha già regalato soddisfazioni con l’acquisto di Nkoulou e che in casa granata potrebbe essere ripercorso già nelle prossime settimane.