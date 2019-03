Armando Izzo e Salvatore Sirigu con l'Italia di Roberto Mancini, Vittorio parigini con quella di Luigi Di Biagio. In percentuale, tre su sette è quasi la metà dei convocati del Torino in azzurro: per il resto, lo squalificato Ola Aina (in A, per tre giornate, ndr) va con la Nigeria mentre Vitalie Damascan resta un perno fondamentale della nazionale moldava.

Italia

Salvatore Sirigu, Armando Izzo

23.3 Italia-Finlandia

26.3 Italia-Liechtenstein

Italia Under 21

Vittorio Parigini

21.3 Italia U21-Austria U21

25.3 Italia U21-Croazia U21

Moldavia

Vitalie Damascan

22.3 Moldavia-Francia

25.3 Turchia-Moldavia

Serbia

Sasa Lukic

20.3 Germania-Serbia

25.3 Portogallo-Serbia

Nigeria

Ola Aina

22.3 Nigeria-Seychelles

26.3 Nigeria-Egitto

Venezuela

Tomas Rincon

22.3 Argentina-Venezuela