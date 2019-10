Torino, niente Nzonzi: "Non lascio il Galatasaray, felice in Turchia"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nessun addio al Galatasaray. Semmai un domani da rivalutare a fine stagione, ma Steven Nzonzi, in prestito dalla Roma al club di Istanbul e di recente accostato anche al Torino, non ha intenzione di lasciare la Turchia. Almeno in inverno. "Sono felice al Galatasaray -ha detto in una nota riportata anche da Fotomac-, sicuramente non andrò da nessuna parte. I fan devono credermi".