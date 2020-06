Torino, i nomi per il dodicesimo: da Semper del Chievo a Scuffet dell'Udinese

Il Torino punta su Adrian Semper, portiere che in questa stagione è stato il titolare del Chievo Verona. Gli scaligeri lo hanno riscattato dalla Dinamo Zagabria per un milione di euro. Sarebbe un giovane utile come dodicesimo, ma non è l’unico obiettivo: piacciono anche Simone Scuffet, dell’Udinese, Montipò del Benevento e Paleari del Cittadella.