Torino, i nomi per la mediana

Nomi nuovi per il futuro del Torino vengono proposti dalla prima pagina di Tuttosport in edicola stamattina. Secondo il quotidiano piemontese, infatti, oltre al già noto interesse di Vagnati nei confronti di Lobotka, emergono piste alternative pronte ad essere sondate dai granata. Si parte dal regista del Nantes Toure, sino a valutare l’ipotesi Duncan che potrebbe lasciare Firenze. Caratteristiche diverse per ciascun interprete, ma con la certezza di avere proprio in mezzo al campo la necessità di intervento più impellente.