Torino, i numeri dopo 10 turni: pochi cartellini e pochi gol. Soffre Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le "poche" reti segnate fino ad ora sembrano essere il principale problema del Torino di Mazzarri, formazione correttissima (solo 19 cartellini) ma che fa terribilmente fatica a segnare nonostante un buon numero di conclusioni verso la porta avversaria. Il momento difficile di Andrea Belotti inevitabilmente condiziona tutta la squadra, col bomber granata che ha totalizzato solo due reti fino ad ora, stesso bottino di due centrocampisti come Baselli e Meitè. C'è anche sfortuna però, con quattro legni colpiti in stagione. Bene il rendimento difensivo, il settimo della massima divisione.

I numeri del Torino :

Gol fatti (dodicesimo in Serie A): 12

Gol subiti (settimo in Serie A): 12

Miglior marcatori (ventottesimi in Serie A): Daniele Baselli, Soualiho Meité, Andrea Belotti. 2 gol

Miglior assist-man (terzo in Serie A): Roberto Soriano e Iago Falque, 2 assist

Chilometri percorsi (quattordicesimo in Serie A): 106506

Numero di tiri (decimo in Serie A): 101

Parate (tredicesimo in Serie A): 28

Numero legni colpiti (quinta in Serie A): 4

Numero legni subiti (quinto in Serie A): 5

Percentuale possesso palla (decimo in Serie A): 52.2%

Precisione passaggi (quindicesimo in Serie A): 79.5%

Disciplina (terzo in Serie A): 19 cartellini