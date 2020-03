Torino, i parametri zero di casa Milan stuzzicano

vedi letture

Occhi puntati sul Milan e sui giocatori che potrebbero svincolarsi a parametro zero dai rossoneri per il Torino che verrà. Oltre al profilo di Lucas Biglia, che già in passato era finito nel mirino dei granata, il vero colpo a sensazione per la squadra di Urbano Cairo potrebbe essere rappresentato da Jack Bonaventura. Il centrocampista scuola Atalanta potrebbe infatti avere chiuso la sua esperienza in rossonero con il termine del vincolo contrattuale attualmente in vigore sino al termine della stagione, e la prospettiva di diventare un leader del tentativo di rinascita del Toro è certamente una di quelle che verrà valutata al termine della stagione. E’ vero che le alternative non mancano, con la Lazio che più degli altri club sembra aver mosso i primi approcci con l’entourage dello stesso Bonaventura per avere una posizione di privilegio in vista dell’estate, tuttavia il Toro ha delle carte da giocarsi e cercherà di portare avanti questa battaglia di mercato sino in fondo.