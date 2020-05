Torino, i rinnovi di De Silvestri e Ansaldi ora sono un caso: Vagnati deve risolverlo

vedi letture

I contratti di De Silvestri e Ansaldi rischiano di diventare due casi spinosi per il nuovo direttore sportivo granata Vagnati. Entrambi sembravano a un passo dal nuovo accordo, ma adesso, col cambio della guardia in dirigenza, è tutto congelato. Cairo non vuole utilizzare l'opzione per l'argentino perché vorrebbe abbassare l'intesa sull'ingaggio e dunque dovrà trattare da capo la sua potenziale permanenza, alla soglia dei 34 anni di età. L'esterno invece è un punto cardine della rosa, anche per gli equilibri dello spogliatoio, ma anche con lui andrà ritrattato il discorso economico ponendo più di qualche dubbio sulla doppia conferma. A riportarlo è Tuttosport.