Torino, i tavoli di trattativa: tra prime scelte e stretegie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ottenuto il semaforo verde della partecipazione alla prossima campagna europea, il Torino può finalmente lavorare con determinazioni sugli obiettivi più importanti che Cairo e il direttore sportivo Bava hanno individuato per rafforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. In questo caso è evidente la necessità di reperire sul mercato un esterno alto di valore che i granata avrebbero individuato in Verdi, in uscita dal Napoli, ed un jolly che possa essere intercambiabile per le variabili tattiche del tecnico di San Vincenzo. L’unica vera e complicatissima prima scelta, in questo senso, porta a Londra e corrisponde al profilo di Roberto Pereyra. Costoso ma apprezzatissimo dall’allenatore dei granata. Infine resta da comprendere come i piemontesi tratteranno la questione legata a Mario Rui: la strategia dell’attesa sta per il momento mantenendo in pista la candidatura di Cairo. Da valutare se la fase operativa, quando verrà il momento di trattare con De Laurentiis dopo le scorie dell’affare Maksimovic di qualche estate fa e dopo il dialogo per Verdi, sarà altrettanto efficace.