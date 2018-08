Torino, i tifosi non vogliono la cessione di Ljajic ma il club riflette

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tifosi del Torino non vogliono che Adem Ljajic venga ceduto entro la fine del mese, ma in società restano aperte le riflessioni sul futuro del giocatore serbo. Il giocatore deve decidere se giocarsi le proprie chance alla corte di Mazzarri, magari reinventandosi da mezzala, oppure se accettare la corte turca e cedere alle offerte di una tra Besiktas e Fenerbahce. In società si riflette, visto che lo stesso tecnico lo tiene ancora in considerazione, ma il tempo stringe e a breve dovrà essere presa una decisione in merito. A riportarlo è Tuttosport.