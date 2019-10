Torino, i tifosi sono delusi. E adesso in molti invocano Gattuso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dieci punti in otto partite. Il Torino non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: ieri la squadra granata è stata sconfitta dall'Udinese, ha incassato la quarta sconfitta e ha mandato - scrive 'Tuttosport' - ulteriormente nello sconforto una tifoseria che si aspettava ben altro avvio di stagione.

I sostenitori granata - si legge - adesso chiedono una svolta. Ce l'hanno con la squadra, con Cairo, ma soprattutto con Walter Mazzarri. #Mazzarriout è l'hashtag molto in voga in queste ore utilizzato dai tifosi per chiedere il cambio di allenatore: in molti chiedono che al suo posto arrivi Gennaro Gattuso, ex tecnico del Milan.

Abbiamo perso il 50% delle partite di campionato giocate...Parma Sampdoria Lecce Udinese...non si tratta di essere affrettati ma di invertire velocemente un trend prima di affondare #mazzarriout — UG74 (@UG74UG) October 21, 2019