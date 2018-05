Torino, Iago Falqué: "Soddisfatto del mio anno, ci è mancata continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falqué, attaccante del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa: “A livello personale sono molto soddisfatto, ho ripetuto quanto di buono fatto vedere l’anno passato. Per il salto di qualità manca la continuità e la vittoria in partite complicate: anche lo scorso anno è successo di giocare bene e non raccogliere punti. Per questo motivo siamo alla posizione di classifica attuale".