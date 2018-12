Torino, Iago Falque: "Abbiamo fatto bene, buon punto per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il giocatore del Torino Iago Falque dopo lo 0-0 contro il Milan: “Abbiamo fatto molto bene, abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato anche per merito di Donnarumma, poi nel finale un’occasione ci poteva punire. Resta comunque un punto importante per noi. Suso? Siamo giocatori simili, due mancini a cui piace giocare, abbiamo parlato, lo conosco ed è molto forte, sono contento per lui. Io come mezzapunta? Mi piacerebbe giocare più centrale, è da tempo che gioco più a destra, è un ruolo che penso di poter fare, dipende dal mister e da quello che vuole lui. Sicuramente per le mie caratteristiche è un ruolo che è adatto a me”.