Torino, Iago Falque al 45': "Alisson pazzesco, continuiamo così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Torino Iago Falque ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium all'intervallo del match con la Roma: "Stiamo facendo molto bene. Peccato perchè abbiamo avuto due occasioni dove Alisson ha fatto due grandissime parate. Roma è una grandissima squadra, appena avrà occasione la butterà dentro. Noi dobbiamo cercare di sfruttare le nostre. Siamo facendo molto bene, ora dobbiamo continuare così".

Alisson?

"Un portiere pazzesco. Oggi come le altre partite. Sta facendo una stagione pazzesca. Lo abbiamo preso in una grande serata e non siamo riusciti a batterlo".