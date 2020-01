© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque, racconta oggi Tuttosport, aspetta di capire se Mazzarri è ancora intenzionato a puntare su di lui. Sabato scorso lo spagnolo è tornato dopo lungo tempo nell’elenco dei convocati, ma se a Reggio Emilia non è subentrato, oggi spera di poter essere riproposto, dal tecnico granata. Che dall’inizio dovrebbe tuttavia continuare a puntare su Verdi, Berenguer e Belotti. Iago non fa mistero di trovarsi bene, nel Toro, e dall’alto di 30 reti in 102 due gare di campionato pensa di poter ancora dare un contributo tecnico importante alla squadra. La sua eventuale esclusione anche solo da subentrato, questa sera, lo porterebbe tuttavia a considerare molto seriamente la possibilità di separarsi da un club nel quale gioca dal 2016.