Torino, Iago Falque: "Belotti tra i migliori bomber della Serie A"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante granata Iago Falque, autore di una rete a Marassi, ha così commentato ai microfoni di Torino Channel il successo ottenuto contro la Sampdoria: "Il risultato di oggi è molto convincente. Si vede che la squadra c'è, abbiamo fatto una prestazione perfetta. Attacchiamo e difendiamo sempre in undici. È stata una partita molto importante dal punto di vista del collettivo. Sono molto contento che il Gallo sia tornato a segnare: per gli attaccanti il gol è molto importante. Oggi ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più forti del campionato. Berenguer? È giovane e sta crescendo. Può ricoprire tanti ruoli e quando entra spacca in due la partita con la sua velocità. Queste prestazioni ci danno tanta fiducia. Dobbiamo continuare così".