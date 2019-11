© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Torino si pensa al mercato, e non solo a quello in entrata, ma anche a quello potenzialmente in uscita. In particolare è il nome di Iago Falque a tenere banco, con tutte le valutazioni che ne possono seguire. Lo spagnolo, infatti, ha le potenzialità per risultare assolutamente indispensabile per Walter Mazzarri. Le sue qualità tecniche e di dinamismo fisico lo hanno spesso tramutato in una prima scelta per il tecnico di San Vincenzo, ma nella stagione in corso sembra non riuscire a trovare continuità, nè di rendimento e nè di impiego. Una situazione causata probabilmente dai tanti piccoli infortuni che ne hanno minato la presenza in pianta stabile nelle scelte del tecnico granata, e che potrebbero portare la società piemontese a spingersi in valutazioni estreme qualora qualche società dovesse bussare alla porta di Cairo per l’ex giocatore della Roma. Dopo la sosta, compatibilmente con la ripresa dall’ultimo infortunio che lo sta ancora privando del lavoro con il resto della squadra, le settimane chiave per arrivare ad una decisione definitiva.