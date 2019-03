© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Torino Iago Falque ha commentato così su Instagram il pareggio di oggi contro la Fiorentina, oltre a celebrare le sue 100 presenze in maglia granata: "Buon pareggio in un campo difficile! Molto felice di aver raggiunto il traguardo delle 100 partite ufficiali con la maglia del Torino. Dispiaciuto per l’infortunio. Speriamo che non sia niente di grave". Lo spagnolo è dovuto uscire anzitempo per un problema al ginocchio sinistro.