© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino con doppio programma di lavoro. Allenamento sulla parte atletica per i calciatori reduci dalla vittoria contro il Chievo, sessione tecnico-tattica per tutti gli altri elementi a disposizione. Regolarmente in gruppo Iago Falque che domenica, precauzionalmente, aveva chiesto di uscire anzitempo. A riposo invece Ola Aina per il problema al retto addominale, in corso di valutazione da parte dello staff medico granata, patito nel riscaldamento prepartita. Per Belotti e compagni, domani, doppio allenamento. La seduta pomeridiana si svolgerà allo stadio Olimpico Grande Torino: al Filadelfia, alle ore 18.30, si disputerà la semifinale di ritorno della Coppa Italia Primavera tra Torino e Atalanta.