Iago Falqué ai microfoni di Sky parla della nuova stagione col Torino: "La maglia numero 10 è una cosa in più, ti dà responsabilità, è un numero importante. Stiamo lavorando sul 3-4-3 e sul 3-4-1-2, il mister mi sta provando in più posizioni e per me è importante, mi sta facendo crescere tanto. Abbiamo fatto il salto di qualità, c'è più entusiasmo e sicurezza anche negli allenamenti".