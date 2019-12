© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con un post sul proprio account Instagram Iago Falque, attaccante del Torino, ha voluto raccontare il suo 2019 che sta per chiudersi: "Si chiude il 2019 il quale non è stato l'anno migliore per me, gli infortuni mi hanno costretto a fermarmi ma vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto e che mi sono stati vicini nei momenti più difficili. Guardiamo avanti e affrontiamo con tutta la energia positiva il 2020 e speriamo che sia un anno pieno di felicità e di successi".