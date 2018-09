Torino, Iago Falque non recupera: Zaza titolare con Belotti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Senza Iago Falque, ancora fermo ai box per un problema al flessore della coscia destra, toccherà a Simone Zaza fare coppia con il Gallo. Verso la sfida di domani contro il Napoli all'Olimpico Grande Torino, quindi, dovrebbe partire finalmente la coppia che il mercato estivo ha modellato nel suo finale, con non poche aspettative. Per l'ex bianconero sarà debutto dal primo minuto in maglia granata, e con Andrea Belotti comporrà un tandem di appeal e potenziale notevoli. I due hanno già giocato assieme dimostrando però di avere ancora bisogno di tempo per affinare meccanismi ed evitare, soprattutto, di non pestarsi i piedi. E la giusta intesa può perfezionarsi in una sfida difficile come quella che attende la squadra di Mazzarri: poche occasioni contro una difesa solida, da sfruttare quindi al meglio, senza personalismi e con la massima attenzione.