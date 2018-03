Torino, Iago Falque: "Partita perfetta. Felice per Ljajic"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal sito ufficiale del Torino arrivano le parole di Iago Falque, attaccante spagnolo dei granata autore di uno dei quattro gol con i quali la formazione di Walter Mazzarri ha superato il Cagliari alla Sardegna Arena: "Abbiamo disputato una partita perfetta dopo quattro sconfitte. E' stato un sabato eccezionale. Nel primo tempo sapevamo che ci avrebbe atteso un inizio difficile fatto di tante palle alte e così è stato e quindi si è giocato con grande intensità. Nella ripresa invece è uscita la nostra qualità che ci ha permesso di trovare il primo gol e poi di affondare il colpo. Sono contento anche per Ljajic, che è entrato molto bene in partita, e Bonifazi, che ha disputato una gara di personalità. E' un giovane di livello e ci darà una grande mano. Mi auguro che l'infortunio di Nkoulou non sia nulla di grave."