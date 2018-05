Torino, Iago Falque: "Potevamo fare di più, contento di ciò che ho fatto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della sfida contro il Genoa, il giocatore del Torino Iago Falque ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Il nostro è stato un campionato irregolare, abbiamo conquistato grandi vittorie ma ci aspettavamo di più, ora pensiamo a chiudere bene e poi ripartiremo il prossimo anno. Sicuramente noi andiamo in campo, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, potevamo dare di più, pensiamo a fare bene, ci godiamo le vacanze, poi ci sarà tempo per pensare al prossimo anno. Ho fatto gli stessi gol dell'anno scorso, sono contento personalmente, anche se non siamo riusciti ad arrivare dove vogliamo, ma sono contento di quello che ho fatto".