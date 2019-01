© foto di Federico Gaetano

Intercettato da Torino Channel, l'attaccante granata Iago Falque ha parlato della sfida contro la Fiorentina di questo pomeriggio: "In questo torneo bastano sei partite giocate bene per andare in finale. In campionato la rincorsa è più lunga. Per noi è una finale. E' un altro modo per entrare in Europa, ma dobbiamo cominciare domani facendo bene contro la Fiorentina - riporta Torinogranata.it -. Giocare in casa è favorevole per noi, abbiamo questo vantaggio da sfruttare. L'apporto del pubblico non manca mai, ci sostiene sempre. Vogliamo fare bene in casa, che è un altro punto da migliorare per il girone di ritorno. Sono carico, voglio iniziare bene il 2019. Nella prima fase del campionato ho subito degli infortuni che mi hanno fermato per qualche partita, adesso voglio avere più continuità. Sono pronto, domani vogliamo raggiungere un altro obiettivo, vincere e passare ai quarti di finale".