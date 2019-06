© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una stagione difficile con la maglia del Torino, Iago Falque potrebbe cambiare aria in estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport le caratteristiche tecniche dello spagnolo si sposano infatti male con le idee di Mazzarri e potrebbe essere sacrificato anche per finanziare i colpi in entrata. In tutto questo Urbano Cairo aspetta la giusta offerta, perché non ha intenzione di svendere il giocatore.